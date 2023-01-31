Çanakkale'de bir kişi tarafından evinde silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde A.D. tarafından tabancayla başına ateş edilen Mehmet Eren (26) ağır yaralandı.

Eve çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı A.D. ise emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kalan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.