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Çanakkale'de evinde başından vurulan genç hayatını kaybetti

Çanakkale'de Mehmet Eren, evinde silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim olan zanlının cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi

Giriş: 31.01.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale'de bir genç evinde başından vuruldu - Haberler
AA

Çanakkale'de bir kişi tarafından evinde silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde A.D. tarafından tabancayla başına ateş edilen Mehmet Eren (26) ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Eve çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETTEN 15 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ

Olay yerinden kaçan katil zanlısı A.D. ise emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kalan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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