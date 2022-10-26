Çanakkale'de bir depoda 5 ton ele geçirildi

DHA

Çanakkale'de, bir depoya yapılan operasyonda 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir soğuk hava deposuna operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. Canlı olmadığı tespit edilen deniz patlıcanları imha edilirken, işletmeye 29 bin 750 TL ceza kesildi.