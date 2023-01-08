Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Çanakkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Çanakkale'de Ruhi B. birlikte alkol aldığı Melih Gençcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş: 08.01.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü
DHA

Çanakkale'de Melih Gençcan, aralarında çıkan tartışma sonucu birlikte içki içtiği arkadaşı Ruhi B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Büyük Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Melih Gençcan ve Ruhi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Ruhi B. eline geçirdiği bıçakla Melih Gençcan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Gençcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan ikili arasında yaşanan arbede sonucunda yaralanan Ruhi B., Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
“Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?”
“Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?”
İlk şüpheli babaydı! Öldürülen anne ve kızın faili seri katil çıktı
İlk şüpheli babaydı! Öldürülen anne ve kızın faili seri katil çıktı
Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
İnsan tacirleri, kaçarken kaza yaptı! 2 göçmen öldü
İnsan tacirleri, kaçarken kaza yaptı! 2 göçmen öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.