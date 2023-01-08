DHA

Çanakkale'de Melih Gençcan, aralarında çıkan tartışma sonucu birlikte içki içtiği arkadaşı Ruhi B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Büyük Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Melih Gençcan ve Ruhi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Ruhi B. eline geçirdiği bıçakla Melih Gençcan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Gençcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan ikili arasında yaşanan arbede sonucunda yaralanan Ruhi B., Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.