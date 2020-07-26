Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi Yakuppaşa Sokağı'nda bir apartmanın beşinci katında oturan Sibel Yıldız, evin penceresindeki camları silerken dengesini kaybederek düştü.

Sesleri duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Yıldız'ın cenazesi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.