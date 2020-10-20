Çanakkale'de bazı köylere kontrollü giriş çıkış uygulaması başladı

AA

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran köylerinde son 1 hafta boyunca Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görüldü.

Bunun üzerine 3 köyün birbirine çok yakın mesafede bulunmasından dolayı köylere giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise köy muhtarlıkları tarafından karşılanacağı belirtildi.