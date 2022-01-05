Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

AA

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 19.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.