Çanakkale'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 77 göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 kişi ise yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye "TCSG-8" isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca göçmenlerin arasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şüpheli ise yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.