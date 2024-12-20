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        Haberler Gündem Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:24
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        Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil güvenlik mobil radarları "MORAD-7" ve "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik 2 bot tespit etti.

        Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "TCSG-8" botları yönlendirildi.

        Ekipler, bottaki Afganistan, Filistin, Mısır, Suriye ve Lübnan uyruklu 19'u çocuk 56 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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