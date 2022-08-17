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Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuk, yengesini öldürdüğü iddiasıyla aranıyor

Çanakkale'de iddiaya göre 14 yaşındaki çocuk, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı

17.08.2022 - 06:30 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuk, yengesini öldürdüğü iddiasıyla aranıyor
14 yaşındaki çocuğun yengesini öldürdüğü iddiası
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AA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çocuğun, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, dün akşam saatlerinde S.A. (14) ile amcasının eşi Ülkü A. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN YENGESİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine S.A’nın av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürülen Ülkü A. olay yerinde hayatını kaybetti. S.A. ise olay yerinden kaçtı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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