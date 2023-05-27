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Çanakkale 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Çanakkale Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Çanakkale Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur seçim sonuçları

Çanakkale Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları heyecan içerisinde takip ediliyor. Peki, Çanakkale Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? İşte Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur Çanakkale seçim sonuçları, tüm iller gibi merak edilenler arasında yer alıyor.  Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale oy oranları Anadolu Ajansı tarafından seçim yayın yasağının kalkmasıyla tüm yayın organları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuyla pylaşılan Cumhurbaşkanı ikinci tur Çanakkale seçim sonuçlarını Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz...

  • ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.  

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Çanakkale Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Çanakkale Seçim Sonucu sayfasında olacak. 

    2023 ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Çanakkale ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Çanakkale Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Çanakkale Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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