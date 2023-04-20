Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan sis nedeniyle, Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Giriş: 20.04.2023 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 07.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da yollar boş kaldı
Türkiye'nin tamamı yağışlı! 2 bölge için önemli uyarı
Türkiye'nin tamamı yağışlı! 2 bölge için önemli uyarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.