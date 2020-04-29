GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası

Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Loutro'nun bulunduğu bölgeye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi.

Gemi, arızasının giderilmesi için bu römorkörlerle Karanlık Liman Demir Sahası'na çekilmeye başlandı.