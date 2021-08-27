DHA

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, Şevketiye önlerinde demirli bir tekne takibe alındı. Tekne demir alarak Kerevizdere koyuna demirledi. Ekipler, termal kamera ile yaptıkları incelemede, tekneye lastik botla kaçak göçmen alındığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 'TUNA-1' isimli teknede 1'i kadın, 13'ü çocuk ve 190'ı erkek olmak üzere toplam 204 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, 2 lastik bot yardımıyla Sahil Güvenlik botuna alındı. Tekne Kepez limanına çekildi.

Kaçak göçmenler, Kepez limanındaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.