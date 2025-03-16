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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:16
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki "DASHAN" adlı tankerde, Eceabat önlerinde makine arızası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-17" bölgeye sevk edildi.

        Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-17" römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-15" römorkörü refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

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