Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek. Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı "Manassa Moon M" adlı kargo gemisinin makineleri, Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.

AA'nın haberine göre; Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile "KEGM-9" botu sevk edildi.

Yedeklenen geminin, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.