Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan kurtarıldı

AA

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi" projesinin kontrolsüz avcılığı engelleyerek, biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla devam ettiğini söyledi.

Çanakkale'deki faaliyetlere 2016'da başladıklarını belirten Karadağ, proje kapsamında 4 yılda Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alan tarandığını anlattı.

Su altında tespit edilen 18 bin metrekare hayalet ağın çıkarılıp bertaraf edildiğini dile getiren Erdem Karadağ, şöyle devam etti:

"Özellikle deniz patlıcanı avcılığında kullanılan 3 tane algarna ağını da çıkararak yine bertaraf ettik. Ayrıca ahtapot avcılığının yasak olduğu dönemde kullanıldığını tespit ettiğimiz yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda iplere donatılmış çeşitli çömlek ve plastik borulardan oluşan düzenekleri de tespit ederek suyun altından çıkardık. Balıkçılarımıza özellikle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Riskli alanlarda kesinlikle avcılık yapmasınlar. İkinci olarak da ağ çatışmalarına neden olacak ortamlarda bulunmasınlar. Avcılık esnasında ağları denize düşerse mutlaka o noktayı bize bildirsinler ki biz bu taramayı yapıp kısa zamanda o ağları bularak denizden çıkaralım."

Karadağ, projenin planlanan çalışma programı kapsamında sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.