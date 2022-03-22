Çanakkale Boğazı geçişi askıya alındı

İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası yaparak demirleyen İbrahim Şimşek isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi nedeniyle boğaz gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli ve Kurtarma-15 Römorkörleri sevk edildi.

Geminin bulunduğu bölgeden römorkörler refakatiyle Karanlık Liman Demir Bölgesine çekilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.