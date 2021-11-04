Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 22.00'de boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 16 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.

Sis nedeniyle yapılamayan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de tekrar yapılmaya başlandı.