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Çanakkale bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 21 Nisan 2023 Çanakkale bayram namazı saatleri vakti! (Çanakkale namaz vakitleri)

Çanakkale bayram namazı saat kaçta? 21 Nisan 2023 Çanakkale bayram namazı vakti!

Çanakkale bayram namazı saati araştırması hız kazandı. İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayram namazı da, 21 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde cemaat ile kılınacak. İbadetlerini yerine getirecek olan Müminlerin gözü "Çanakkale bayram namazı kaçta kılınacak?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri ile Çanakkale bayram namazı saati de belli oldu. İşte, 21 Nisan 2023 Cuma Çanakkale bayram namazı vakti...

Giriş: 20.04.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam alemi bir ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getirdi. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram gününde ülke genelinde bayramın ilk günü erken saatlerde bayram namazları eda edilecek. Ramazan Bayramı bu sene, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, Çanakkale bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 21 Nisan 2023 Çanakkale bayram namazı saati...

  • ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Çanakkale'de bayram namazı saat 07.00’da kılınacak.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

    Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

    Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

  • Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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