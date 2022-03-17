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Çanakkale batıklarında 107 yıl önceki savaşın izleri görülüyor

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 107 yıl önceki deniz muharebelerinin yansımalarını görme imkanı tanıyor

17.03.2022 - 12:24 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir köyü açıklarında oluşturulan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 107 yıl önceki deniz muharebelerinin yansımalarını görme imkanı sunuyor.

  • Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında, 14 noktada farklı tür ve özellikteki batık savaş gemilerinden ikisi, AA tarafından görüntülendi. Birinci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğine sahip olan bölgeye, dalgıçlar ve eğitmenlerle yapılan dalışta öncelikle savaşa katılan en büyük gemilerden yaklaşık 70 metre uzunluğundaki İngiliz SS Milo batığı kayda alındı.

  • İngiltere'de 1865'te yolcu taşımacılığına yönelik inşa edilen ancak donanmanın emrine verilerek Çanakkale'de çıkarma görevlerinde sahilleri aydınlatmada kullanılan SS Milo, muharebelerde 26 Ekim 1915'te betonla doldurulup karaya oturtularak sabit iskeleye dönüştürüldü.

  • Aynı yıl aralık ayında terk edilmesinin ardından batığa dönüşen gemi, Anzak Koyu bölgesinde denizin 7 metre derinliğinde bulunuyor ve karadan da görülebiliyor. Diğer batık olan HMT Lundy ise Anafartalar Limanı'nın Suvla Koyu açıklarında 27 metre derinlikte kum zemin üzerinde yer alıyor. 

  • İtilaf Devletleri'nin çıkarması esnasında koyda mayın tarama görevini yerine getiren 34 metre uzunluğundaki İngiliz gemisi, 16 Ağustos 1915'te Kalyan adlı gemiye mühimmat yüklerken Türk topçusunun ateşiyle batırıldı. Geçen yıl ekim ayında dalış turizmine açılan bölge, geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerden ilgi görüyor.

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