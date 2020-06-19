Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 50 sığınmacının yerleri tespit edildi.

Kadırga Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.