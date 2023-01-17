Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "KB-4510" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 73 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.