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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 17.01.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
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AA

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "KB-4510" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 73 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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