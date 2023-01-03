Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

AA

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salı tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "KB-4510", "TCSG-28" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radar "MORAD-8" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen "KB-20" botunca yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 72 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.