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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 03.01.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
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AA

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salı tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "KB-4510", "TCSG-28" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radar "MORAD-8" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen "KB-20" botunca yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 72 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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