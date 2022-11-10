Çanakkale açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, İtalya'ya gittiği belirlenen yelkenlide düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre, bir süre takip edilen yelkenliye "TCSG-6" ve "KB-20" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.