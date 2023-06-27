Çanakkale açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Eceabat açıklarında İtalya rotası yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-66", "TCSG-913" ve "TCSG-23" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 4 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.