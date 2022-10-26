Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Eceabat açıklarında İtalya rotası yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-66" ve "KB-10" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.