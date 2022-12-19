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Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 93 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 19.12.2022 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

AA'nın haberine göre, bölgeye giden ekipler, "TCSG-905" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise lastik bot içindeki 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 93 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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