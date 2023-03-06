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Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Giriş: 06.03.2023 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot ve can salının seyir halinde olduğunu tespit etti.

"TCSG-61" gemisi ve "TCSG-907" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki Etiyopya, Yemen ve Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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