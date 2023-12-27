Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki ayrı lastik botta 70 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları "KB-4304" ile "KB-20" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları "TCSG-905" ile "KB-4304", 33 Afganistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        İmparator sahaya indi!
        İmparator sahaya indi!
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa