Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu balıkçı teknesini tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-23" botuyla düzenlediği operasyonda, 68 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyrukluları yurt dışına kaçırmaya çalışarak insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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