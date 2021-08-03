Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandı: 2 gözaltı

Sahil güvenlik unsurları, Eceabat ilçesi önlerinde yabancı uyrukluların bulunduğu yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kişi yakalandı. AA'nın haberine göre; yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

İki şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.