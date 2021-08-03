Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu ile 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 63 yabancı uyruklu yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı

03.08.2021 - 03:49 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu ile 2 şüpheli yakalandı
Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandı: 2 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Sahil güvenlik unsurları, Eceabat ilçesi önlerinde yabancı uyrukluların bulunduğu yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kişi yakalandı. AA'nın haberine göre; yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

İki şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Felaketin boyutu böyle gözler önüne serildi
Felaketin boyutu böyle gözler önüne serildi
Çiftliğinin çevresinden paylaştı! 'Felç olmamı istediniz'
Çiftliğinin çevresinden paylaştı! 'Felç olmamı istediniz'
Lüks içinde yaşıyordu! Sadece 3 kez banyo yaptı
Lüks içinde yaşıyordu! Sadece 3 kez banyo yaptı
Ateş püskürdü! 'Çıplak fotoğraf paylaşıp...'
Ateş püskürdü! 'Çıplak fotoğraf paylaşıp...'
5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan kent
5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan kent
Atatürk'ün eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler
Atatürk'ün eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler
Birçok kentte ormanlara giriş yasaklandı
Birçok kentte ormanlara giriş yasaklandı
Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı