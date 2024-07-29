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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 22:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:10
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        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-28" ve "KB-20" sevk edildi.

        Ekipler, lastik botlardaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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