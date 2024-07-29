Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-28" ve "KB-20" sevk edildi.
Ekipler, lastik botlardaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 49 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.