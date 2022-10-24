Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.