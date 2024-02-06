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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:16
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        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "KB-111" botu ekipleri, botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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