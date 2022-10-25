Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "KB-4510" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.