Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine açıklarında, lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen lastik bota "TCSG-23" ekiplerince operasyon düzenlendi.

Lastik bottaki çeşitli ülkelere mensup 32 düzensiz göçmen, karaya çıkarılarak Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.