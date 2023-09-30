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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:41
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        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" unsurları tarafından lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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