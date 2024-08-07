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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:57
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        Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı gemisi "TCSG-84" Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-119" sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki 8'i çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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