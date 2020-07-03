Can Yılmaz ve Zafer Algöz, sosyal mesafeli stand up gösterisini Yenikapı'da gerçekleştirdi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez karantina dönemi sonrası sevenleriyle bir araya gelen ikili, Kerki Solfej'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği ''Park Et Seyret" etkinlikleri bünyesinde Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.
İki bölümden oluşan gösteride Can Yılmaz, karantina döneminden sonra ilk kez böyle bir sosyal mesafeli stand-up gösterisinin yapıldığına işaret ederek, etkinliğin tarihi bir an olduğunu söyledi.
Yılmaz, her zaman kendisine "Çin malı Cem Yılmaz" denildiğini dile getirerek, "Kendi yaptığım esprinin kurbanı oldum. Bu espriyi ben buldum. Başıma bela oldu. 15 yıldır bu çileyi çekiyorum." dedi.
Bir şaka uğruna bu gösteriye başladığını ifaden eden Yılmaz, Algöz'le birlikte yaklaşık 60 oyuna yaklaştıklarını aktardı.
Zafer Algöz ise bu gösteriye başlamak istediklerinde kendilerine Cem Yılmaz'ın hiç destek olmadığını anlatarak, "Yılmadık. 'Bu gösteriyi yapacağız' dedik. Bunca yıllık tecrübelerimiz, hikayelerimiz var. Bunları, hepsini vagon gibi birbirine ekleyerek seyircimize hoşça vakit geçirtiriz dedik." diye konuştu.
Yaklaşık 3 saat süren gösteride, Algöz ve Yılmaz oyunculuk yaşamlarından anlattıkları hikayeler ve esprilerle seyircilere keyifli anlar yaşattı.
Gösteri esnasında alkış yerine korna ve selektör ile esprilere tepki veren seyirciler, oyun sonunda yine Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ı araçlarının hemen yanında sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde ayakta alkışladı.
TikTak'ın ana sponsorluğunda düzenlenen bin 400 araç kapasiteli etkinlik, ayrıca sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınıp, girişte dezenfekte edilerek ve seyircilere maske dağıtıldı.
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