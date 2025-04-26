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        Haberler Magazin Can Yaman sessizliğini bozdu: Akıntıya karşı gitmekten korkma - Magazin haberleri

        Can Yaman sessizliğini bozdu: Akıntıya karşı gitmekten korkma

        GAİN'in El Turco dizisini yayından kaldırmasının ardından sessizliğini bozan Can Yaman, Papa'nın sözleriyle gönderme yaptı; "Doğru olanı yapmak istiyorsan, akıntıya karşı gitmekten korkma"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:28
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        "Akıntıya karşı gitmekten korkma"
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        GAİN platformunda yayınlanan 'El Turco' dizisi için tanıtım çalışmaları yürüten Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen, "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz; "İtalya" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

        Bu açıklama sonrası GAİN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 'El Turco' dizisini platformdan kaldırdığını bildirmişti. Bir süre sessiz kalan Can Yaman, sessizliğini Papa'nın sözleriyle bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu; "Doğru olanı yapmak istiyorsan, akıntıya karşı gitmekten korkma. Cesur ol" mesajıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Can Yaman
        #el turco

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