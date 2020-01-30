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İspanya'da kadın hayranına verdiği skandal cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi.
Yaman kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
2. Sayfa'ya konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:
Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş.
NELER OLMUŞTU?
Can Yaman öncelikle, dizilerinin İspanya'da izlenmesi üzerine Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.
Yaman ardından da, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadeleriyle tepki çekmişti.
Açıklamalarıyla eleştirilen Can Yaman, bu kez de bir kadın hayranına verdiği skandal yanıt ile gündeme geldi.
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