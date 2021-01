Can VS ile Berrin Keklikler'den sürpriz çalışma - Magazin haberleri

Yer aldığı projelerde yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de öne çıkan Berrin Keklikler, ilk single çalışmasına Can VS ile birlikte imza atıyor.



Başarılı prodüktör Can VS'nin ilk albümünün müjdeleyicisi olan sürpriz çalışmanın sözleri Keklikler'e, müziği ise Can VS ve Berrin Keklikler'e ait. "Eridim''in düzenlemesi ve prodüktörlüğünde ise Can VS'nin imzası bulunuyor.

EĞLENCELİ KLİP



Şarkının Utku Kundakçı yönetmenliğinde, Şile ve Küçükbakkalköy'de kaydedilen video klibi ise birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Eğlenceli bir yol klibi olan "Eridim", müziğin ritmini yansıtan hareketli sahneleriyle de izleyenleri bu eğlenceye davet ediyor.



"Eridim"in mix & masteringi Özgür Öztürk'e ait. Şarkının dikkat çekici fotoğraflarında Nuri Çiçekkan, kapak tasarımında ise Mustafa Tali Aydoğdu imzası bulunuyor. "Eridim", tüm müzik platformlarında yerini aldı.