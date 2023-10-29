Can Öncü, Supersport'ta sezonu podyumda tamamladı
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son ayağının ikinci yarışında 3. oldu
Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, Adrian Huertas (MTM Kawasaki takımı) ile 6. virajda yaşadığı temas sonucu ilk turda yarış dışı kaldı.
Can (Kawasaki Puccetti) ise 11. cepten kalktığı mücadelede, bitiş çizgisini ilk geçen Nicolo Bulega'nın (Aruba.it) 2.4 saniye arkasında 3. sırayı aldı.
İtalyan sürücü Bulega, topladığı 503 puanla şampiyonayı da zirvede bitirdi.
Bahattin 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırayı alırken, Can ise 89 puanla sezonu 13. olarak tamamladı.