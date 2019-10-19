2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu, San Marino Grand Prix'sinin serbest antrenmanlarında köprücük kemiğinde zedelenme yaşamıştı.

Geçirdiği ameliyat nedeniyle San Marino, İspanya ve Tayland yarışlarını kaçıran Can, Japonya Grand Prix'si öncesinde açıklamada bulundu.

Büyük hedefleri bulunduğunu ve bunlara bir an önce ulaşmak istediğini belirten Can, "Sakatlığımı en hızlı şekilde atlatmak için çok çaba sarf ettim. Umarım Japonya'da bu sene bir ilki gerçekleştirip podyuma çıkma başarısını göstereceğim." ifadelerini kullandı.