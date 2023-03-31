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Haberler Müzik Can Oflaz'dan yeni şarkı - Magazin haberleri

Can Oflaz'dan yeni şarkı

Can Oflaz, yeni şarkısını dinleyicileriyle buluştu. Sözü ve bestesi Oflaz'a ait olan 'Yan yana Bir Akşamüstü', tüm dijital platformlardaki yerini aldı

Giriş: 31.03.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Can Oflaz'dan yeni şarkı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Yan yana Bir Akşamüstü', nakaratı İstanbul'da yazılmaya başlanarak Bodrum'da tamamlanmış bir şarkı. Bodrum'da İskender Paydaş'ın stüdyosunda kayıtları gerçekleşen parçanın aranjörlüğünü Can Oflaz yaparken, müzik direktörlüğünü ise Gürsel Çelik üstlendi.

Şarkının tamamlanması ve kayıt aşamasına gelmesinin üç yıl aldığını belirten Can Oflaz, "Farklı şehirlerde, farklı duyguların harmanı ile ortaya çıkan bir şarkı oldu" dedi.

Albümün genel konseptinde olduğu gibi bu parçanın da hayatı sorgulayan, bir yandan da aşk acısı çeken birisini anlattığını belirten Oflaz, "Şarkı her dinleyende farklı duyguları uyandıracak, herkese farklı bir hikaye hatırlatacak" ifadelerini kullandı.

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