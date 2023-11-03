Can Oflaz'dan yeni albüm öncesi son tekli

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Sözü, bestesi ve düzenlemesi Can Oflaz'ın kendisine ait olan 'Bilmem' adlı şarkı, Oflaz'ın Bodrum'da hali hazırda sözü ve müziği bitmiş albüm şarkılarının kayıtları esnasında bir anda bir gecede ortaya çıktı.

REKLAM Aynı zamanda kuyruklu piyano gibi canlı enstrümanlarla da beslenen şarkının tüm davul partisyonları Can Oflaz tarafından tamamlandı.