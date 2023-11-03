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        Haberler Müzik Can Oflaz'dan yeni albüm öncesi son tekli - Magazin haberleri

        Can Oflaz'dan yeni albüm öncesi son tekli

        Can Oflaz, yeni albümü 'Yeniden'i "Bilmem" şarkısıyla müjdeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:34
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        Can Oflaz'dan yeni albüm öncesi son tekli
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        Sözü, bestesi ve düzenlemesi Can Oflaz'ın kendisine ait olan 'Bilmem' adlı şarkı, Oflaz'ın Bodrum'da hali hazırda sözü ve müziği bitmiş albüm şarkılarının kayıtları esnasında bir anda bir gecede ortaya çıktı.

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        Aynı zamanda kuyruklu piyano gibi canlı enstrümanlarla da beslenen şarkının tüm davul partisyonları Can Oflaz tarafından tamamlandı.

        "Farklı duyguların harmanı ile ortaya çıkan bir şarkı"
        "Farklı duyguların harmanı ile ortaya çıkan bir şarkı"
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