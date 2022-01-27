Can Nergis'in acı günü

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Ünlü oyuncu Can Nergis, baba acısıyla sarsıldı. Nergis'in babası Emin Yalçın Nergis, yaşamını yitirdi.

Acı haberi Instagram'dan duyuran 36 yaşındaki oyuncu, "Güzel adamdın babam... 'Yeşil' lakaplı babam Emin Yalçın Nergis hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bugün Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecektir. Helalliğini ve dualarınızı eksik etmeyin dostlar." ifadelerini kullandı.

CAN NERGİS HAKKINDA

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite için Londra'ya giden Nergis, üniversiteyi burada tamamlamıştır. Çin ve Tayland'da bir süre boyunca modellik yapan Can Nergis, 8 yıl boyunca Tayland'da kalmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye gelen Nergis, ilk oyunculuk deneyimini 'Her Şeye Rağmen' dizisinde yaşamıştır. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' dizisinde de rol alan Can Nergis, en büyük çıkışını yaptığı 'Arka Sokaklar' dizisinde 2014-2015 sezonunda rol almıştır.