Can Kazaz: O hafızasını kaybetti ve beni unuttu - Magazin haberleri

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Sanatçı Can Kazaz'ın yeni şarkısı 'Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?', dinleyiciyle buluştu. Kazaz, 'Kızılgerdan' adını taşıyan albümüne ait bazı parçaları önceden sevenleriyle paylaşıyor. Albümden çıkan ikinci single olan 'Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?', Kazaz'ın hayatından bir kesit daha sunuyor.

30 yaşındaki Kazaz, şarkının hikayesini şu sözlerle ifade etti:

Aldatılıp, affedip inatla tutunmaya çalıştığım ve sonunda yürümediği için her şeyiyle vazgeçtiğim bir ilişkim vardı. Kötü de bitse, hayatıma girmiş herkesi hep güzel anılarıyla düşünmek isterim ama o hafızasını kaybetti ve unuttu beni. Hayattaki varlığımızın, hatırlandığımız sürece gerçek olduğunu düşündürdü bu olay hep bana. Unutulursak, hiç doğmamış gibiyiz aslında. 'Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?' isimli yeni şarkımda amneziyle, bir insanın hayatında inşa ettiğim her şeyin unutulmasına dair hislerimi anlatıyorum.