Can Kazaz'dan 'Yirmi Yedi (Live)'

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Şarkıcı Can Kazaz'ın geçtiğimiz yıl aralık ayında vermiş olduğu doğum günü konserinde kaydedilen 'Yirmi Yedi (Live)', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sanatçı 27. yaş günü için yazdığı ve 'Sürsün Bahar' albümünde yer verdiği bu şarkıyı 32. yaş gününde seslendirmişti.

'Yirmi Yedi (Live)' performansına Can Özen yönetmenliğinde çekilen konser görüntülerinin eşlik ettiği video ise Can Kazaz'ın doğum günü konserinden paylaşılan ilk video olma özelliğini taşıyor.

Kazaz'ın 'Yirmi Yedi (Live)' adlı canlı performans kaydı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.