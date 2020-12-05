Çan Gençlik Kalespor: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Emine Arıcı (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Nur Sena Kasap, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Ceren Kestirengöz, Busa, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Vargas, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt)

Setler: 25-23, 22-25, 15-25, 17-25

Süre: 108 dakika (27, 30, 26, 25)